Empresas usam dashboard para avaliar desempenho individual

Um dashboard nada mais é do que um painel que apresenta informações, como indicadores e métricas, claras e concisas, dispostas de modo a oferecer uma visão abrangente aos seus usuários. De acordo com estudo realizado pelo Unindu (International Congress University-Industry Cooperation), 83% das pessoas absorvem melhor as informações através da visão, o que justifica o fato de o dashboard ser considerado um facilitador de diversos processos.

Por possibilitar a fácil visualização de dados, seu monitoramento e compartilhamento, essa ferramenta tem sido cada vez mais utilizada por gestores de empresas para embasar tomadas de decisão, acompanhar o desempenho do negócio e criar estratégias de crescimento.

Além de otimizar tempo e recursos, o dashboard oferece transparência à gestão e garante a comunicação e a integração entre distintos setores da empresa. Por meio da interpretação e da análise dos dados nele apresentados, é possível chegar a diagnósticos, mapear objetivos, definir e implementar planos de ação. Ao adquirir serviços ou benefícios corporativos, a empresa também pode contar com esse tipo de ferramenta para supervisionar o progresso e a aprendizagem dos colaboradores.

Rodrigo Quinhoneiro, co-founder & chief product and technology office do Lingopass, edtech brasileira que oferece solução de idiomas para empresas, afirma que, no contexto do ensino de idiomas para funcionários, o dashboard pode desempenhar um papel multifuncional, que acompanha, avalia e otimiza o desenvolvimento na jornada de aprendizado.

“Essa ferramenta possibilita o monitoramento individual do progresso, permitindo aos colaboradores e gestores acompanhar avanços nas lições, atividades concluídas e níveis de proficiência alcançados”, afirma.

Cada dashboard deve ser personalizado e adaptado às necessidades e objetivos específicos. Os dados são organizados por ele de modo lógico e coerente para que sejam de fácil interpretação e compreensão, impulsionando organizações e equipes ao aperfeiçoamento constante e ao sucesso.

No dashboard oferecido pelo Lingopass, por exemplo, são registrados a frequência às aulas de cada funcionário e os resultados das avaliações, evidenciando o progresso individual em relação aos objetivos de aprendizado e identificando tópicos que requerem mais atenção.

Segundo Quinhoneiro, a ferramenta também é capaz de fornecer feedbacks personalizados, direcionar o foco do aprendizado e corrigir erros recorrentes. “Ela rastreia a evolução do aluno em habilidades específicas, como escrita, leitura, compreensão oral e comunicação verbal”, garante.

Para aprimorar suas habilidades, os usuários dessa ferramenta ainda podem contar com recursos adicionais, como materiais de estudo, vídeos e exercícios interativos, e se comunicar por meio dela com seus tutores bilíngues para fazer perguntas e esclarecer dúvidas. “Com base nas informações coletadas, os tutores personalizam o conteúdo para as necessidades específicas de cada colaborador, promovendo aprendizado relevante e eficaz e gerando impactos positivos também para a empresa”, conclui o co-founder do Lingopass.

Para saber mais, basta acessar: https://www.lingopass.com.br/para-empresas