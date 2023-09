Clube Sírio participará do Congresso Fearab América, em Damasco, na Síria

O Esporte Clube Sírio participará do Congresso Fearab América (Federação de Entidades Americano-Árabes), que ocorrerá de 4 a 6 de setembro, na cidade de Damasco, na Síria. O presidente do Conselho de Orientação, Roberto Cabariti, representará o Clube Sírio no evento, que comemora os 50 anos da Fearab.

O executivo entregará ao presidente da República Síria, Bachar Assad, e ministros o livro "Cem Anos do Sírio", que conta a história do clube, desde sua fundação até as festividades do centenário. O marco dos 100 anos foi a colocação da rocha doada de presente ao Clube pelo governo da Síria, extraída da mesma jazida de onde saíram as pedras da cidade histórica de Palmira.

No Esporte Clube Sírio, a peça de 8,6 toneladas foi colocada em área aberta, em um ambiente cercado por árvores e local de passagem dos que fazem atividades esportivas e de lazer no clube, com solenidade de inauguração acompanhada pelos sócios.

Cabariti participará de diversas atividades, como visitas aos Ministérios da Cultura, Educação e da Economia, entre outros. O clube levará ainda imagens da "Tarde Árabe", um de seus grandes eventos, com apresentações culturais e artísticas, ocorrido em 20 de agosto, além de uma carta assinada pelo presidente executivo Marcos Demétrio Haik juntamente com Cabariti.