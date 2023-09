Grafite com rosto de Marielle é pichado em Petrópolis

Direitos Humanos Há 1 dia Em Direitos Humanos Governo firma pacto para melhor condição de trabalho no setor cafeeiro Acordo foi assinado hoje com entidades patronais e de trabalhadores

Direitos Humanos Há 1 dia Em Direitos Humanos Ministério firma parceria com Meta para buscar crianças desaparecidas Projeto começa no DF, CE e MG com publicação no Facebook e Instagram