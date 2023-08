Comissão debate criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a Doutrinação nas Escolas

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Cathedral: imprescindível garantir acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência A Comissão de D...

Câmara dos Deputados Há 39 segundos Em Câmara dos Deputados Comissão aprova emissão de diplomas em braile a pedido de alunos com deficiência visual Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Cathedral: imprescindível garantir acessibilidade e inclusão para as pessoas com deficiência A Comissão de D...