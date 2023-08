Izalci critica CPMI e comemora arcabouço sem fundo constitucional do DF

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) criticou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (23), a comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que investiga os acontecimentos ocorridos no dia 8 de janeiro. O senador, que também integra a CPMI, destacou seu descontentamento com a condução dos trabalhos. Izalci ressaltou a importância das comissões parlamentares de inquérito como um instrumento para investigações imparciais e afirmou que a CPMI do 8 de janeiro está sendo transformada em um "teatro", pois existe “manipulação da pauta” pela base do governo.

— A gente percebe que a CPMI foi sequestrada realmente pela base do governo [...]. A pauta de amanhã, deliberativa, não tem um requerimento da oposição. Eu fiz o requerimento e continua lá o requerimento, não só de convocação do ministro da Justiça, que deveria vir espontaneamente [...]. Na medida em que fazem um discurso bonito de que não têm nada a ver com isso, então mostrem, como eu pedi lá a quebra do sigilo telemático das mensagens — argumentou.

O parlamentar também agradeceu à Câmara dos Deputados pela decisão de manter o Fundo Constitucional do Distrito Federal fora do novo arcabouço fiscal ( PLP 93/2023 , aprovado na Câmara nesta terça). Ele destacou a importância de Brasília para o Brasil, ressaltando que a capital tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e na unificação do país.

— Se estivesse em vigor essa lei do arcabouço fiscal com a inclusão do fundo, estaríamos recebendo a metade do que estamos recebendo hoje, o que inviabilizaria o funcionamento do Distrito Federal, em função da segurança pública [...], manutenção do funcionamento da educação e da saúde, e que representa hoje mais de 40% do orçamento do Distrito Federal. [...]. Se não fosse Brasília, não teríamos interiorizado o desenvolvimento tanto do Centro-Oeste como do Norte e do Nordeste. Devemos muito à ousadia de JK, que construiu esta cidade em mil dias — concluiu.