Jayme Campos defende retomar investimentos em rodovias que apresentam mais problemas

Em pronunciamento na terça-feira (22), o senadorJaymeCampos (União-MT) defendeu a aprovação do projeto de sua autoria ( PL 2.931/2022 ) para determinar a prioridade dos trechos de rodovias federais com mais acidentes nos planos de investimento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ele manifestou preocupação com a falta de manutenção das rodovias federais no Brasil e mencionou dados da Confederação Nacional do Transporte que mostram que 75% da malha rodoviária brasileira é classificada como regular, ruim ou de péssima qualidade.

— Priorizar as obras, nesses trechos, oferece uma dupla oportunidade: reduzem-se os danos humanos, que atingem, de forma drástica, milhares de famílias a cada ano; por outro lado, são evidentes os ganhos materiais da proposta. Isso porque o custo dos acidentes supera claramente o valor investido na infraestrutura rodoviária — argumentou.

Ele destacou que mais de 64 mil acidentes foram registrados no último ano nas rodovias brasileiras, resultando em quase 53 mil pessoas feridas ou mortas. Segundo o senador, muitos acidentes ocorrem devido à falta de manutenção das rodovias, com estradas esburacadas e sinalização inadequada.

JaymeCampos ressaltou a situação alarmante da BR-163, chamada de "rodovia da morte", no Mato Grosso, concentrando o maior número de acidentes em 2022, com um total de 653 acidentes com vítimas. A BR-364, que também corta o estado, é considerada uma das rodovias mais perigosas do estado e do país.

— Somente em 2022, o custo do total dos acidentes chegou a R$ 13 bilhões no Brasil. O total investido em rodovias federais, no mesmo período, contudo, foi menor do que R$ 6,5 bilhões. São absolutamente significativos os recursos que podem ser economizados com a simples melhora da pavimentação e sinalização das rodovias — concluiu.