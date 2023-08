Teresa Leitão compartilha experiência em Harvard sobre primeira infância

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) relatou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (22), a participação dela no Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, realizado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Como representante do Senado no evento, ela explicou como a iniciativa visa melhorar a qualidade de vida das crianças e suas famílias. E também informou que o curso reuniu cerca de 40 brasileiros, entre parlamentares, gestores públicos estaduais e federais, representantes de ministérios e da sociedade civil.

A parlamentar acrescentou que o programa, coordenado pelo Núcleo Ciência pela Infância (NCPI), funciona em Harvard desde 2011 e busca orientar políticas públicas direcionadas à primeira infância com base em evidências científicas.

— [O programa] realiza pesquisas, produz e dissemina conhecimento científico sobre a primeira infância, com o objetivo de apoiar gestores públicos e lideranças da sociedade civil a tomarem decisões que garantam o desenvolvimento infantil integral, combatam a vulnerabilidade e promovam igualdade social — disse.

A senadora ainda destacou que os participantes do curso se comprometeram a atuar para aumentar o número de frentes parlamentares em todas as assembleias legislativas do Brasil e trazer para o debate em Brasília temas abordados pelo programa. Teresa Leitão também ressaltou a necessidade de criação de um orçamento específico para a primeira infância, já praticado no estado de Pernambuco.

— [Ficamos com a tarefa] de trazermos para o debate da Frente Parlamentar Mista [da Primeira Infância] do Congresso Nacional os diversos aspectos abordados pelo programa, como saúde, educação, parentalidade, relacionamentos responsivos, cidades saudáveis para crianças e, em particular, fazermos um debate estratégico sobre um orçamento para a primeira infância. [...] O estado de Pernambuco conseguiu aprovar uma PEC trazendo esse componente para o Orçamento geral do estado [...] O Conselho de Desenvolvimento Social vai fazer também um aporte, vai criar um subgrupo de trabalho para tratar das questões relacionadas à primeira infância — concluiu.