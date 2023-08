Inauguração do quartel marca novo capítulo para Bombeiros Voluntários de Tenente Portela

A manhã de hoje foi marcada por uma significativa cerimônia que assinalou a inauguração oficial do quartel dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e a entrega formal do comando do caminhão de bombeiros à equipe portelense. Apesar de estar em atividade há mais de um ano, esse evento marca um marco importante na regulamentação da entidade e na formalização dos convênios com os municípios de Tenente Portela, Barra do Guarita, Vista Gaúcha, Derrubadas e Miraguaí. Esses acordos estabelecem parcerias financeiras que sustentam os bombeiros voluntários em suas operações.

A entrega oficial do comando do caminhão tem um impacto significativo na eficiência do atendimento de emergências. Antes, a viatura permanecia na sede dos bombeiros, com apenas um condutor designado, uma vez que estava sob a administração do município de Tenente Portela, restringindo o número de voluntários habilitados a operá-la. Com a transferência formal do caminhão para os Bombeiros Voluntários, voluntários adicionais agora podem conduzir o veículo, resultando em maior agilidade e rapidez nos atendimentos.

Atualmente, o grupo de bombeiros voluntários é composto por 14 membros dedicados. A inauguração do quartel e a entrega do caminhão são passos fundamentais para a consolidação e aprimoramento das operações dos bombeiros voluntários em Tenente Portela, permitindo um atendimento mais eficaz e abrangente à comunidade.