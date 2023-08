Chico Rodrigues comemora oferta de uniforme escolar na rede pública

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) celebrou, em pronunciamento nesta segunda-feira (21), a aprovação do projeto de lei que obriga o Estado a fornecer uniforme escolar aos alunos de escolas públicas em todas as etapas da educação básica ( PL 2.108/2019 ). Ele ressaltou que essa questão vai além do ambiente educacional, alcançando diretamente a luta contra a desigualdade social no país.

— A oferta obrigatória de uniformes escolares por todas as instituições de ensino federais, estaduais e municipais da educação básica representa um passo fundamental para mitigar as desigualdades. Ao fornecer uniformes de maneira universal, estamos promovendo a igualdade de condições entre os estudantes, uma vez que, independentemente de suas origens socioeconômicas, todos terão a mesma vestimenta, mitigando as marcas visíveis de diferença entre eles. Isso promoverá um ambiente escolar mais inclusivo e menos propenso à discriminação e à segregação — declarou.

O senador ressaltou o impacto psicológico positivo dos uniformes sobre os alunos, promovendo senso de pertencimento e identidade e fortalecendo o sentimento de comunidade. Ele destacou também que a oferta de uniformes escolares gratuitos aliviará as despesas das famílias, permitindo que os recursos sejam direcionados para outras necessidades básicas.

— Ao proporcionar igualdade de condições, promover um ambiente inclusivo, aliviar as despesas familiares e fortalecer a identificação com a escola, acredito que demos um passo muito importante para assegurar que todos os estudantes tenham acesso à dignidade. Esse tema é extremamente relevante, oportuno e vai atender à necessidade daquelas famílias mais carentes nos mais distantes rincões deste país — concluiu.