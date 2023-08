Alunos da Escola Municipal Salto Grande são premiados no 11º Concurso Cultural da Sicredi pela Categoria Soneto

Em uma manhã especial nesta quinta-feira, dia 17/08/23, os alunos do 7º ano B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande tiveram a honra de receber a premiação do 11º Concurso Cultural promovido pela Sicredi Raízes RS/SC/MG, na Categoria Soneto.

O concurso representa um espaço para os jovens mostrarem seu talento criativo e literário, e os estudantes da escola se destacaram sob a orientação atenciosa da professora Clébia G. Dallabrida, que conduziu o projeto na disciplina de Língua Portuguesa. Vale ressaltar que esta é a segunda vez consecutiva que a escola é premiada nesta categoria, uma vez que no ano anterior, em 2022, o 9º ano também foi agraciado.

A professora Clébia Dallabrida expressou seu entusiasmo com o resultado e o envolvimento dos alunos, afirmando: "É estimulante ser desafiada e testemunhar o protagonismo dos alunos na construção do próprio conhecimento. Essa é a recompensa que todo profissional da educação almeja." A conquista reflete não apenas a qualidade do trabalho desenvolvido pela escola, mas também a dedicação dos educadores em cultivar o potencial artístico e intelectual dos estudantes.

O sucesso no concurso e o reconhecimento da Sicredi são mais um testemunho da dedicação da Escola Municipal Salto Grande em nutrir o talento literário e a criatividade de seus alunos, criando um ambiente que valoriza a expressão artística e literária como um componente vital da educação.