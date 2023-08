Alunos do 4º e 5º ano em Derrubadas se engajam em atividades de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha

Durante o primeiro semestre do atual ano letivo, estudantes das turmas do 4º e 5º ano das Escolas Municipais Salto Grande, Juscelino K. de Oliveira e Duque de Caxias, sob a orientação dos professores Willian Graebin, Maricléia Trautenmüller, Angela Mülbeier e Adelino Vasconcellos, embarcaram em atividades voltadas para a Educação Fiscal e a Nota Fiscal Gaúcha.

Guiados pelo Material Pedagógico fornecido pela Receita Estadual, os alunos se envolveram em uma diversidade de tarefas, incluindo interpretação de textos, criação de músicas, pesquisas, exploração do sistema monetário com foco na nota fiscal, análise de gráficos e resolução de problemas.

O caderno "Educação Fiscal: Aprendendo a ser cidadão" serviu como base para essas atividades e exercícios, exercendo um papel de relevância no desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao tema. Essa abordagem transversal possibilitou a integração da Educação Fiscal no contexto da sala de aula, conectando os conteúdos com a vida cotidiana dos estudantes e fomentando uma consciência ativa sobre seu papel na comunidade.

Os alunos expressaram sua satisfação e apreço pelo material, considerando-o desafiador e interessante. Além disso, destacaram que o conteúdo está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), direcionamento que delineia todo o currículo educacional. O resultado dessas atividades enriqueceu o processo de ensino-aprendizagem, estimulando a motivação, a criatividade e a construção do conhecimento.