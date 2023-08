Gurias do Yucumã dominam o campo e conquistam vitória impressionante de 11 a 0 sobre o Guarany de Bagé no Gauchão

As Gurias do Yucumã protagonizaram uma partida histórica neste domingo pela quarta rodada do Gauchão, ao enfrentarem o Guarany de Bagé e garantirem uma impressionante vitória por 11 a 0. O jogo, realizado em Tenente Portela, foi marcado pelo desempenho avassalador da equipe local.

O espetáculo teve início com um gol de pênalti convertido por Renata aos 2 minutos de partida, seguido por uma bela cobrança de falta de Mari Lima aos 10 minutos, ampliando a vantagem. As Gurias do Yucumã não deram trégua, criando oportunidades e impedindo qualquer avanço das adversárias. Aos 25 minutos, um novo pênalti a favor das Gurias foi convertido por Renata. Juliana também deixou sua marca ao ampliar o placar para 4 a 0, com assistência de Vick, estreante no clube.

O primeiro tempo foi repleto de ação, com Júlia aproveitando uma defesa adversária desviada para marcar o quinto gol. Juliana ainda acrescentou dois gols à contagem, encerrando a primeira etapa com um placar surpreendente de 7 a 0.

No segundo tempo, o técnico Tiago Rodrigues promoveu mudanças na equipe, permitindo a entrada de Laíne, Tânia e Luana. Esta última teve um papel protagonista, ao sofrer um pênalti convertido por Júlia. Luana continuou a brilhar, convertendo outro pênalti e marcando o nono gol das Gurias. Juliana, sempre atenta às falhas adversárias, contribuiu com mais um gol, enquanto Luana finalizou a partida com chave de ouro ao marcar o décimo primeiro gol, após um cruzamento de Júlia.

Com este resultado, as Gurias do Yucumã se consolidam como vice-líderes da competição, com nove pontos conquistados em quatro partidas. O time também se destaca por possuir o segundo melhor ataque, com 17 gols, e pela atuação artilheira de Juliana, que acumula 6 gols, empatando com Thalita, do Juventude. O próximo desafio das Gurias será o clássico contra o Elite, marcado para o dia 27 de agosto, fora de casa.