Delegação da 20ª Região Tradicionalista participa da cerimônia de abertura dos Festejos Farroupilhas de 2023

Alunos da Escola Municipal Salto Grande são premiados no 11º Concurso Cultural da Sicredi pela Categoria Soneto

Derrubadas Há 55 minutos Em Cidades Alunos da Escola Municipal Salto Grande são premiados no 11º Concurso Cultural da Sicredi pela Categoria Soneto Alunos da Escola Municipal Salto Grande são premiados no 11º Concurso Cultural da Sicredi pela Categoria Soneto

Derrubadas Há 1 hora Em Cidades Alunos do 4º e 5º ano em Derrubadas se engajam em atividades de Educação Fiscal e Nota Fiscal Gaúcha Escolas municipais aproveitam recursos pedagógicos da Receita Estadual para promover aprendizado interdisciplinar e conscientização cidadã.