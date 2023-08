A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (23) o secretário nacional de Paradesporto, Fábio Augusto Lima de Araújo.

O debate atende a requerimento do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), que quer saber mais sobre as ações e propostas da Secretaria Nacional de Paradesporto, vinculada ao Ministério do Esporte.

A reunião será realizada no plenário 4, às 13 horas.