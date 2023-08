CPI da Manipulação do Futebol discute interferências na arbitragem de jogos

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que apura a manipulação de resultados de jogos de futebol reúne-se nesta terça-feira (22) para debater interferências na arbitragem com o presidente do Conselho de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Luiz Seneme, e com o presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, Salmo Valentim da Silva.

Ambos foram convocados a pedido do deputado licenciado Yury do Paredão (CE), e dos deputados Luciano Vieira (PL-RJ), Beto Pereira (PSDB-MS), Danilo Forte (União-CE), Mersinho Lucena (PP-PB). "Valentim possui um amplo conhecimento sobre os procedimentos e as práticas da arbitragem no futebol", afirma Yury do Paredão. Já Seneme, segundo o parlamentar, "possui amplo conhecimento sobre os procedimentos, treinamentos e avaliações dos árbitros de futebol no Brasil".

Os deputados acreditam que os dois convidados poderão fornecer informações valiosas sobre os protocolos seguidos pelos árbitros, além de treinamentos e avaliações desses profissionais.

A audiência será realizada no plenário 10, às 14 horas.

A CPI

Presidida pelo deputado Julio Arcoverde (PP-PI) e relatada pelo deputado Felipe Carreras (PSB-PE), a CPI da Manipulação no Futebol foi instalada em 17 de maio a partir de investigações feitas pelo Ministério Público de Goiás que levantaram suspeitas de manipulação no resultado de quatro jogos da série B.

Os parlamentares acreditam que as irregularidades também tenham sido cometidas em partidas de outras séries.

Na semana passada, foi prorrogado por mais 60 dias o prazo de funcionamento do colegiado.