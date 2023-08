Em sessão especial, servidores destacam importância da Gráfica do Senado

A CPMI do 8 de Janeiro se reúne na próxima quinta-feira (24) para ouvir o depoimento de Luis Marcos dos Reis, sargento do Exército que integrava a ...

Senado Federal Há 17 horas Em Senado Federal CPMI ouve na quinta-feira sargento que movimentou dinheiro para Mauro Cid A CPMI do 8 de Janeiro se reúne na próxima quinta-feira (24) para ouvir o depoimento de Luis Marcos dos Reis, sargento do Exército que integrava a ...

Senado Federal Há 18 horas Em Senado Federal Ministra Marina Silva apresenta planos do ministério à CMA Após adiamento em junho , a Comissão de Meio Ambiente (CMA) faz na quarta-feira (23), a partir das 9h, audiência pública interativa com a ministra...