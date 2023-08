Programação da semana do Jovem Senador começa na segunda

No Plenário do Senado, os jovens senadores são saudados pelo senador Paulo Paim em 2018 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado Federal se prepara para receber os jovens senadores de 2023 na semana de vivência legislativa que se inicia nesta segunda-feira (21). Os 27 alunos participantes do programa, com os respectivos professores, reúnem-se em Brasília (DF) por quatro dias, elegem a mesa diretora dos trabalhos, tomam parte de comissões temáticas, apresentam e debatem ideias legislativas e votam as propostas. Ao final, as sugestões aprovadas pelos alunos são apresentadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e podem até virar lei.

O Jovem Senador é realizado anualmente com estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas estaduais e do Distrito Federal. O tema do concurso de redação do programa deste ano foi: “Saúde mental nas escolas públicas”

A lista com os nomes dos alunos selecionados em primeiro, segundo e terceiro lugares em cada estado está na página do programa. Em caso de impedimento de participação do primeiro colocado, o segundo ou terceiro poderão ser chamados. No site, também é possível ler todas as redações dos finalistas.

O cronograma de atividades para a segunda-feira é o seguinte:

09:30 Cerimônia de subida da rampa do Congresso Nacional 10:00 Diplomação e Posse dos jovens senadores e senadoras no Plenário 11:30 Eleição da Mesa Jovem Senador 14:30 Instalação das Comissões Temáticas 17:30 Foto na Rampa do Congresso e fotos oficiais

Jovem Senador

O objetivo do programa Jovem Senador é fomentar a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, bem como proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado. O programa funciona por meio de simulação no Plenário do Senado e nas salas de comissões parlamentares, durante a Semana de Vivência Legislativa, e é transmitido pelos canais de comunicação da Casa.

Participam do projeto estudantes do ensino médio da rede pública estadual selecionados por meio de concurso de redação, com temas sociais e políticos, sob responsabilidade de efetivação das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal. Estudantes que obtêm a primeira colocação no concurso, bem como seu professor orientador, são habilitados a participarem das simulações em Brasília.

É vedada a participação de jovens senadores que já foram atuantes no projeto. O Senado arca com todos os gastos necessários para a execução do programa, despesas de deslocamento, seguro viagem, hospedagem, alimentação e traslado para os estudantes e professores.

O evento será interativo: os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e?Cidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores e debatedores ao vivo. O Senado oferece uma declaração de participação, que pode ser usada como hora de atividade complementar em curso universitário, por exemplo. O Portal e?Cidadania também recebe a opinião dos cidadãos sobre os projetos em tramitação no Senado, além de sugestões para novas leis.