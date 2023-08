Mercado de remoção de tatuagens pode crescer 8,5%, diz estudo

O mercado de remoção de tatuagens está aquecido e estima-se um crescimento de 8,5% nos próximos cinco anos, de acordo com uma pesquisa da Mordor Intelligence. O levantamento reuniu dados de 2018 a 2022 e fez previsões para os anos de 2023 a 2028.

O estudo atribui a previsão do desenvolvimento do segmento à constante pesquisa e introdução de novos produtos no mercado, e aponta a mudança contínua de tendências e alterações no estilo de vida como responsáveis pelo aumento da demanda por remoção de tatuagens.

Apesar de haver procedimentos cirúrgicos com a mesma finalidade, o relatório da pesquisa pontua que a terapia a laser é a opção que reúne mais adeptos, já que apresenta baixo risco, com efeitos colaterais mínimos.

Giancarlo Pincelli, biomédico esteta e proprietário da Hell Tattoo explica como funciona o procedimento a laser. “Feixes de laser de alta intensidade atuam nos pigmentos da tatuagem e os quebram em micropartículas. Isto permite que o sistema linfático elimine esses pigmentos naturalmente com o tempo”, afirma.

As sessões de aplicação de laser duram entre 10 e 20 minutos, a depender do tamanho da tatuagem, e devem respeitar um intervalo de quatro a oito semanas para que o organismo remova a quantidade máxima de pigmento e haja a cicatrização da pele. “É importante que o procedimento seja realizado por um profissional qualificado, com uma máquina certificada e respeite o tempo de cicatrização para não deixar cicatriz na pele do paciente”, ressalta Pincelli.

Segundo Pincelli, o processo de remoção de tatuagem por meio deste procedimento apresenta três fases. Na primeira delas, logo após a primeira sessão de aplicação de laser, o paciente não irá notar mudanças significativas, mas, a partir da segunda sessão, as tintas de cores mais escuras começam a desbotar e, aos poucos, desaparecer, ao passo que outras cores clareiam gradativamente. Na fase final, depois de 5 a 10 sessões, a tatuagem terá sido totalmente removida.

“Vale ressaltar que algumas cores como o amarelo e o branco são mais difíceis de remover e alguns fatores podem fazer a diferença, como, por exemplo, o sistema imunológico de cada pessoa, tipo de pele, tom de pele e características da tatuagem”, diz. “Tudo isso influencia no tempo em que a tatuagem ira? demorar para ser removida por completo”, lembra Pincelli.



Uma pesquisa sobre os tipos mais populares de tatuagens de idiomas apontou os erros de tradução e ortografia como uma das causas de arrependimento e consequente demanda por remoção de tatuagens. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking global de arrependimentos em tatuagem, com mais de 275 mil buscas anuais por remoção. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 1 milhão de arrependidos.

