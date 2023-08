Escolas Rurais de Barra do Guarita unem forças para cultivo de hortas e produção de mudas

Além da educação, projeto ainda qualifica a merenda escolar (Foto: Prefeitura de Barra do Guarita)

Duas escolas localizadas no campo, a Escola Municipal Cecília Meireles em Capoeira Grande e a Escola Municipal Cruz e Souza em Jabuticaba, ambas situadas no município de Barra do Guarita, estão colaborando em um projeto conjunto de grande relevância.

Com a coordenação de professores, funcionários e direção, os alunos estão participando ativamente da produção de mudas e do cultivo de hortas escolares. Além de enriquecer a merenda escolar, os frutos e vegetais cultivados são compartilhados com outras escolas, comunidades e entidades, beneficiando um amplo espectro de pessoas.

Essa iniciativa inovadora está demonstrando o valor do aprendizado prático e do envolvimento com a terra, servindo de exemplo para outras escolas e mostrando o compromisso da Administração Municipal em proporcionar educação de qualidade.

