1º Celeiro de Negócios inicia nesta quinta-feira

m evento inédito para Três Passos, o 1º Celeiro de Negócios objetiva valorizar o setor agropecuário, apresentando inovações e tecnologias para os agricultores com foco em perspectivas de negócios e resultados e soluções.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Três Passos, Emater-ASCAR/RS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Conselho Municipal de Agropecuária, fomentado pela 17ª FEICAP, o evento ocorre de 17 a 19 de agosto, no Parque Municipal de Exposições Egon Júlio Goelzer.

Segundo o coordenador, Kelvis Rauber, a iniciativa é uma oportunidade de conhecimento e novas perspectivas para o setor agropecuário. "Durante estes três dias de evento, serão promovidas oportunidades e mostradas tendências ao setor, para diferentes segmentos e usos na agricultura", ponderou.

Com uma variada programação, o 1º Celeiro de Negócio será um local para troca de conhecimento e vai contar com a exposição de produtos e serviços de empresas e agroindústrias ligadas ao agro, além de instituições financeiras.

Durante o evento, será realizado, no dia 18 de agosto, às 9h, o II Seminário Municipal de Bovinocultura de Leite de Três Passos, organizado pelas entidades promotoras com apoio do SENAR/RS. O local será o Centro de Convivência Irmã Dulce (CCID), próximo à pirâmide.

A solenidade de abertura do 1º Celeiro de Negócios vai acontecer às 8h40min, em frente ao Centro de Eventos Agropecuários Ari Freling, no Parque Municipal de Exposições.