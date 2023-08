Três Passos vai promover o II Seminário Municipal de Bovinocultura de Leite

Parte integrante da programação do 1º Celeiro de Negócios, o II Seminário Municipal de Bovinocultura de Leite vai ser realizado no dia 18 de agosto, no Centro de Convivência Irmã Dulce (CCID), próximo à pirâmide, no Parque Municipal de Exposições Egon Júlio Goelzer.

O objetivo é promover um debate sobre a importância da cadeia produtiva de leite articulando e promovendo o fortalecimento do setor, ressaltou o secretário Municipal de Agricultura, Luis Diettrich.

O Seminário é organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com a Emater-RS/Ascar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Passos, com o apoio do Sistema Farsul/SenarRS/Casa Rural.

Confira a programação do evento!

9h: Recepção

9h30min: Café da manhã e Abertura Oficial

10h: Painel I, Programa Municipal de Bovinocultura de Leite

10h15min: Painel II, palestra "O Leite e o Futuro: Capacidade de Mudança do Produtor", ministrada pelo médico veterinário, Jarbas Tadeu Sperotto

11h30min: Painel III, Experiência do Programa "Juntos para Competir" (SENAR - SEBRAE E FARSUL) Palestra: "Como Tirar Leite a Pasto e Ter Lucratividade" com Ademir Thomas, produtor de Nova Candelária.

12h: Painel IV - Entrega de Certificado aos 10 maiores produtores de leite, em atividade, de cada região do município de Três Passos e medalha "Mérito Leiteiro" para os produtores com produção acima de 10 mil litros de leite mensais, tendo como base o ano de 2022.

12h30min: Almoço