Número de cirurgias e consultas oftalmológicas são ampliados no Litoral Norte e na Região Central

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou na segunda-feira (14/8) dois contratos que ampliam os atendimentos em oftalmologia no Litoral Norte e na Região Central do Estado. Serão mais 476 cirurgias e 2,3 mil consultas através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O primeiro deles, um aditivo ao contrato de prestação de serviços da Associação Hospitalar Vila Nova, eleva em R$ 1,95 milhão os recursos anuais para procedimentos de oftalmologia no Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

Serão realizadas mais 350 cirurgias de oftalmologia de alta complexidade (ambulatorial e hospitalar) e 30 cirurgias de média complexidade (ambulatorial), além daquelas já contratadas para a especialidade, que tem a maior fila de espera no Estado. O contrato também garante mais 2 mil consultas para diagnóstico em oftalmologia e, devido à demanda, mais 40 exames de mamografia bilateral e 150 tomografias.

“Ampliar os atendimentos onde há capacidade instalada tem como resultado reduzir o tempo de espera dos pacientes. O hospital já vem mostrando efetividade no serviço prestado, com grande aceitação por parte da população”, destacou Arita.

Para o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, a assinatura do termo aditivo é mais uma boa notícia para o município. Ele lembrou que este ano o hospital já recebeu recursos (R$ 999 mil) para a reforma da estrutura e adquiriu um mamógrafo (por R$ 850 mil) através do programa Avançar na Saúde, do governo do Estado. “O Litoral Norte precisa de um olhar carinhoso e essas parcerias nos tornam mais fortes”, afirmou.

Cacequi

O segundo contrato assinado na tarde de segunda garante ao Hospital de Cacequi mais 96 cirurgias e 300 consultas em oftalmologia, além de 2,4 mil exames, beneficiando 11 municípios da Região Central do Rio Grande do Sul, para os quais é referência em atendimento. A Associação Santo Onofre receberá R$ 2,89 milhões por ano pelos serviços ambulatoriais e hospitalares prestados.

Na cerimônia de assinatura, realizada por videoconferência, Arita destacou o apoio da Secretaria da Saúde aos hospitais de pequeno porte (o Hospital de Cacequi possui 30 leitos). Ela antecipou que, nas próximas semanas, deve ser anunciado um investimento do governo do Estado para a qualificação dessas instituições. “O Estado vem dando demonstrações de que os hospitais de pequeno porte fazem a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

A prefeita de Cacequi, Ana Paula Del'Olmo, ressaltou que a assinatura é um marco para a região, pois diminui a necessidade de deslocamento das pessoas para obterem atendimento.