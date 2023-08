Saúde encerra roteiro de visitas em hospitais do Oeste e Extremo-Oeste de Santa Catarina

No último sábado, 12, a secretária Carmen Zanotto esteve nos municípios de Maravilha, Pinhalzinho e Ponte Serrada para compreender melhor as demandas na área da Saúde, finalizando a agenda no Oeste e Extremo Oeste Catarinense, que iniciou no dia 10. Os encontros reuniram secretários municipais, coordenadores das Comissões Intergestores Regionais (CIR), gerentes regionais, representantes dos hospitais e os prefeitos dos municípios.

No Hospital de Maravilha foi tratado sobre a continuidade da obra e a necessidade de ampliação de 10 leitos neonatais. A secretária também solicitou que a unidade realize cirurgias ortopédicas, uma grande necessidade da região.

Na sequencia, foi a vez da Associação Hospitalar Beneficente de Pinhalzinho falar das dificuldades enfrentadas. A secretária Carmen Zanotto se comprometeu em custear a obra do hospital que está na fase final e, assim, abrir 20 leitos nesse novo espaço, ampliando serviços, realizando cirurgias eletivas pelo SUS.

“No Hospital de Pinhalzinho, o que está se discutindo e buscando é ampliar ainda mais serviços e aumentar o número de procedimentos eletivos cirúrgicos. Só com o apoio dos hospitais, dos secretários de saúde é que iremos conseguir avançar e reduzir a distância dos pacientes e tempo de espera. O hospital já está dando resposta, sendo que já aumentou o volume de cirurgias eletivas. Precisamos concluir essa obra, a parte estrutural já está pronta, mas é necessário finalizar a parte interna para abrir novos 20 leitos, e com isso aumentar também a capacidade da oferta de cirurgias, que é o maior gargalo dos nossos pacientes do Sistema Único de Saúde”, explica a secretária Carmem Zanotto.

O roteiro no Oeste Catarinense encerrou com visitas a hospitais de Ponte Serrada. Segundo a secretária, o Oeste Catarinense possui vazios e é precisoampliar a capacidade de oferta de serviços, em especial em UTIs neonatais epediátricas, além do volume de cirurgias. “Nesta caminhada,em especial, fechamosos diagnósticos com relação às necessidades do extremo Oeste de Santa Catarina. Sabemos que precisamos de mais leitos de UTIs e pediatras, estamos caminhando para isso. Temos aqui em Ponte Serrada, uma unidade que precisamos abrir e colocar em funcionamento para fazer as cirurgias, em especial, as de médio porte. No Extremo Oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste, discutimos junto com os prefeitos a garantia do acesso, no menor prazo possível, aos nossos pacientes com câncer e também as ampliações que vamos fazer lá, como a continuidade das obras do Hospital de Maravilha, Pinhalzinho e,assim,sucessivamente. É junto com os secretários municipais, com os municípios, que vamos dar conta da principal demanda do nosso governador Jorginho Mello, que é atender os pacientes no menor tempo possível, com a menor distância”.