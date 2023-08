Sessão Solene em Homenagem aos 68 anos de Tenente Portela ocorre na noite de hoje

Evento ocorre no plenário da Câmara de Vereadores (Foto: Divulgação)

Como parte das comemorações do aniversário de 68 anos de Tenente Portela, está programada a realização da Sessão Solene em homenagem ao município. O evento será organizado pela Câmara de Vereadores e acontecerá no Plenário João Gheller Filho, com início às 19 horas.

A Sessão Solene tem como objetivo celebrar o aniversário da cidade e reconhecer a importância histórica, cultural e social de Tenente Portela. Durante a sessão, serão realizadas homenagens a personalidades locais, destacando suas contribuições para o desenvolvimento e crescimento do município.

A população está convidada a participar do evento, que será aberto ao público. Além disso, para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, a Câmara de Vereadores irá transmitir a Sessão Solene ao vivo através de suas redes sociais, garantindo que a celebração seja compartilhada com toda a comunidade.