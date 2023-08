SP terá um ano de eventos para celebrar cinquentenário do hip hop

A capital paulista terá um ano de atividades comemorativas aos 50 anos dohip hop. Os eventos, que ocorrerão até agosto de 2024, são promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e ocuparão espaços tradicionais do movimento em São Paulo, como o Centro Cultural São Paulo (CCSP) e a Casa de Cultura Hip Hop Leste.

Nesta sexta-feira (11), no Pátio Metrô São Bento, ocorrerão palestras com Thaíde, Xis, Nelson Triunfo e Marcelinho Backspin, além de shows de DJ Vodu Vic, Coruja BC1, RPW, Negredo e Meg Pedrozzo. No final de semana, o ZL Trap Festival 2.0 ocupa a Casa de Cultura Hip Hop Leste comshowsde Vulgo FK, MC Luanna, Ajuliacosta, Sidoka e BC Raff. A programação vai até o próximo dia 23 epode ser acessada aqui .

"Essa cultura, que tem seu início em um ambiente extremamente fragilizado por diversos tipos de violências, carrega a síntese do que é transformação. O hip hop, desde a década de 1970, vem conquistando o mundo e segue mudando a música, a dança, a moda, as artes visuais e a maneira como toda uma juventude, em sua grande maioria preta e periférica, se expressa”, destaca o assessor técnico do Núcleo de Hip Hop da secretaria, Marcello Gugu.

Movimento cultural criado por negros e latinos dos subúrbios de Nova York,o hip hop tem o 11 de agosto como data inaugural, quando foi realizada a primeira festa desta manifestação artística, no bairro do Bronx. Omovimento chegou ao Brasil nos anos 1980, e o centro da cidade de São Paulo é um dos berços da manifestação.