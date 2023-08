Vídeo da reunião da Sala de Crise da Região Norte está disponível no canal da ANA no YouTube

O vídeo da primeira reunião da Sala de Crise da Região Norte já está disponível no canal da ANA no YouTube . A abertura dos trabalhos, na última quinta-feira, 3 de agosto, faz parte de um plano de contingência elaborado em virtude da ocorrência do fenômeno climáticoEl Niñodesde o início de junho deste ano, visando a prevenir e preparar ações para minimizar possíveis impactos.

OEl Niñoé um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento da superfície do Oceano Pacífico, que altera os padrões de circulação atmosférica e o clima em todo o planeta. O fenômeno está associado a chuvas abaixo da média nas regiões Norte e Nordeste e chuvas acima da média no Sul.

Por isso, as salas de crise nessas três regiões brasileiras – Norte, Nordeste e Sul – estão em funcionamento, com reuniões mensais realizadas no formato virtual e transmitidas ao vivo, sendo que suas gravações são disponibilizadas no canal da ANA no YouTube. A próxima reunião da Sala de Crise da Região Norte está prevista para acontecer em 14 de setembro, quinta-feira, às 15h .

O objetivo dessas salas de crise é compartilhar a melhor informação técnica disponível sobre a evolução doEl Niño, como previsões climáticas, situação dos recursos hídricos e impactos observados. Esses espaços também discutem e encaminham as medidas e ações necessárias para mitigar os efeitos desse fenômeno climático. Dessa forma, a Sala de Crise da Região Norte é um ambiente de articulação entre as diversas instituições envolvidas na gestão de recursos hídricos no Norte durante a ocorrência do fenômeno.

Em cada reunião, a situação climática e perspectivas futuras serão apresentadas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O Serviço Geológico do Brasil (SGB) apresentará a situação dos rios e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) abordará o acompanhamento da operação de reservatórios na região Norte. Além disso, é aberto espaço para falas de atores interessados, como os órgãos gestores de recursos hídricos, as salas de situação dos estados e os setores usuários da água, entre eles o de navegação.

Salas de crise

As salas de crise são instituídas para promover medidas voltadas à minimização dos impactos de eventos hidrológicos críticos de qualquer espécie, em áreas delimitadas, que podem comprometer a segurança hídrica ou os usos múltiplos da água.

A Resolução ANA nº 155/2023 institucionalizou as salas com o objetivo de fornecer segurança ao processo participativo que as envolve junto aos diversos atores. Também busca orientar a operação e melhorar a gestão desses espaços, além de garantir a continuidade desse instrumento de articulação.

Desde 2013, a ANA tem utilizado as salas de crise como ambiente para a reunião de atores governamentais e não governamentais para discussão sobre a iminência da ocorrência de um evento hidrológico crítico, como aconteceu nas crises hídricas do São Francisco, do Paraíba do Sul e do Sistema Cantareira, entre outras.

Assessoria Especial de Comunicação Social (ASCOM)

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

(61) 2109-5129/5495/5103

www.gov.br/ana | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | TikTok