Plenário comemora 60 anos da Gráfica do Senado na sexta-feira

O Plenário do Senado vai realizar sessão especial na sexta-feira (18), a partir das 15h, para celebrar os 60 anos de criação da Secretaria de Editoração e Publicações do Senado, mais conhecida como Gráfica do Senado. O requerimento propondo a sessão foi da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Estabelecida em 1963, a Gráfica é o setor responsável pela publicação de documentos oficiais do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Responde também pela impressão das Constituições brasileiras, produção de materiais originais do Senado, dá suporte às atividades parlamentares imprimindo produtos de divulgação e apoio aos mandatos dos senadores. Além disso, contribui com publicações importantes para sociedade e inclusivas, como as específicas em Braille.

“Nos dias de hoje, o parque industrial [da Gráfica] é considerado um dos mais modernos do país. A Gráfica ainda atua de forma intensa na impressão de obras de grande valor cultural e histórico e sempre foi presença marcante nas feiras de livros realizadas em todo o país”, ressalta Damares no seu requerimento.

O departamento foi criado na gestão de Isaac Brown, primeiro secretário-geral da Mesa do Senado. O prédio onde fica a Gráfica leva o seu nome.