Senado presta homenagem à Marcha das Margaridas

O Senado vai promover, na quarta-feira (15), às 9h, uma sessão especial para homenagear a Marcha das Margaridas. O requerimento para a homenagem ( RQS 383/2023 ), de autoria do senador Beto Faro (PT-PA) e de outros senadores, foi aprovado no final do mês de junho. A marcha integra a agenda nacional dos movimentos sociais do campo.

O movimento, que surgiu no ano 2000, reúne mulheres trabalhadoras rurais do campo e da floresta em busca de visibilidade, reconhecimento social e político e cidadania plena. A marcha é feita a cada quatro anos em agosto, mês da morte da sindicalista Margarida Alves, assassinada em 1983. A estimativa é que a marcha mais recente, em 2019, reuniu cerca de 100 mil mulheres em Brasília.