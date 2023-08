ANAC participa de 2ª edição do Fórum de Sustentabilidade Boeing & RSB

Durante os debates, umaconclusão foi unânime entre os participantes: o Brasil tem potencial não só para produção de SAF, mas também para liderar a transição energética na aviação graças a sua expertise com biocombustíveis e grande biodiversidade.

O pilar social também teve protagonismo no evento, com a participação do instituto Mulheres do Brasil e sua presidente Luiza Helena Trajano, ressaltando a importância das iniciativas de valorização da diversidade nas companhias e do trabalho social.