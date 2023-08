Labace 2023: ANAC foca em inovação, segurança, sustentabilidade e inclusão

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)participadaLabace2023, o maior evento de aviação de negócios da América Latina, que está sendo realizado no Aeroporto de Congonhas (SP) desde terça-feira, 8 de agosto, e que vai até quinta-feira, 10 de agosto.Os servidores da Agência fizeram parte de painéiscompalestras nos dois primeiros dias doencontro.O estande da ANACpermaneceaberto ao público até o fim da feira.

Na terça-feira, 8 de agosto, acerimônia de abertura contou com a presença do diretor-presidente daAgência, Tiago Pereira, e dos diretores Rogério Benevides e Luiz RicardoNascimento, além de autoridades do setor aéreo e do governo."A gente tem o maior comprometimento com a nossa aviação comercial, que é a base para o crescimento e a economia do país, focada em investimentos, geração de emprego e renda e negócios", afirmou o diretor-presidente.