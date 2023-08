Senador Irajá defende medidas para incentivar empreendedorismo jovem

Osenador Irajá (PSD-TO)reiterou, em pronunciamento no Plenárionesta quarta-feira (9),a importância da criação daPoupança Jovem,umbenefício de R$ 5 mil para os estudantes com vocação para empreender por meio do Programa Microempreendedor Jovem ( PLP 274/2019 ). Na avaliação dele,os recursoscontribuirãopara enfrentar os efeitos danososdo grande númerode jovens que estão fora do mercado de trabalho e não estudam, a chamada geração “nem-nem”.

— O incentivo é para que os jovens concluam seu ciclo escolar e também para que sigam adiante nos estudos. Para ser alguém na vida, precisamos estudar continuamente.

Senador Irajá chamou a atenção para o agravamento da situação dos “nem-nem” no país. Citouestatística daOrganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) que situa o Brasil como o segundo na lista de37 países com maiormaior proporção dejovens nessa situação. Atualmente, segundo ele, são 16 milhões de jovens que não trabalham nem estudam, “um universo da dimensão do Bolsa Família”. O senadoravaliou que os dadosapontam prejuízo ao desenvolvimento do país e merecem atenção do Senado.

— Os jovens são a espinha dorsal de qualquer sociedade. São nosso amanhã, são sinônimos de inovação, energia, evolução e desejo de moldar o mundo ao seu redor. No entanto, quando uma parcela significativa dessa geração se encontra em situação de desalento, sem perspectiva, sem estímulo e sem apoio, estamos desperdiçando um recurso valioso.