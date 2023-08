Retomada da indústria será tema de debate no Plenário

O Senado fará uma sessão de debates temáticos para discutir a retomada da indústria no Brasil. O objetivo é discutir marcos legais que estimulem a segurança jurídica, simplificação burocrática e fomento à inovação e competitividade. Requerimento com esse objetivo foi aprovado nesta quarta-feira (9) em sessão plenária.

Serão convidados representantes da indústria, do governo e de centrais sindicais. Autor do requerimento ( RQS 691/2023) , o senador Rogério Carvalho (PT-SE) aponta que o país sofre um processo de desindustrialização desde a década de 1980. A participação do setor no PIB (produto interno bruto) caiu de 36% em 1985 para 11% em 2021, segundo dados apresentados pelo senador.

“Precisamos abrir caminho para que o Brasil tenha uma indústria forte, diversificada, produtiva e competitiva. É o momento de o Brasil aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas pelas transformações em curso no mundo. Nossa indústria precisa focar em investimentos em processos de produção sustentáveis, desenvolvimento de novas fontes de energia, eficiência energética, bioeconomia e no crescente mercado de créditos de carbono”, sugere o parlamentar.

A data da sessão ainda será definida.

Outros requerimentos

Os senadores também aprovaram requerimentosdo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP),para realização de sessão especial a fim de comemorar o Dia da Educação Profissional e Tecnológica ( RQS 700/2023) ; edo senador Izalci Lucas(PSDB-DF), para a realização de sessão Especial a fim de Comemorar o Dia do Administrador o (RQS 830/2022) .