Governo do Estado apoia lançamento da FIN Brasil 2024

Foto: Germano Rorato

A Secretaria de Articulação Internacional (SAI) do Governo do Estado de Santa Catarina se fez presente como apoiadora do lançamento da terceira edição da Feira Internacional de Negócios (FIN), que será realizada entre os dias 3 e 4 de abril de 2024, no CentroSul, em Florianópolis. O evento oficial de lançamento foi realizado nesta terça-feira, 8, no Faial Prime, e reuniu autoridades municipais, estaduais e internacionais, federações, câmeras de comércio, associações, além de empresários brasileiros e estrangeiros. Na cerimônia, houve a realização do painel Oportunidades e Desafios do Mercado Global.

De acordo com o secretário da SAI, Juliano Froehner, a FIN Brasil 2024 representará uma oportunidade imperdível para as empresas ampliarem seus contatos de negócios, tanto em nível nacional quanto internacional. “Por orientação do governador Jorginho Mello, a Secretaria está sempre à disposição para ser parceira de eventos como esse, que desempenham um papel fundamental na viabilização da internacionalização de Santa Catarina. Além disso, é uma grande oportunidade para que nós, do Governo, possamos divulgar as potencialidades e oportunidades do Estado, para atrair investimentos e incentivar relações comerciais e econômicas entre Santa Catarina e todos os países participantes.”

Entre as novidades para o próximo ano está a nova logomarca, que faz referência à implantação do conceito ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Com o símbolo, a FIN reafirma seu compromisso de ser mais que um meio de geração de negócios para assumir o papel de contribuir assertivamente com o crescimento sustentável dos países presentes no evento.

As cores da logo representam seis ODSs, que serão os pilares da feira: Trabalho Decente e Crescimento Econômico; Indústria Inovação e Infraestrutura; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Redução das Desigualdades; Ação contra a Mudança Global do Clima; Parcerias e Meios de Implantação.

“A FIN Brasil está no calendário global como uma das principais feiras multissetoriais de negócios. Participantes de várias nacionalidades dos seis continentes se reúnem aqui com o objetivo de realizarem negócios que extrapolam os limites de fronteiras, culturas e línguas. É uma iniciativa audaciosa, mas Santa Catarina é um Estado vocacionado e altamente preparado para esse movimento”, disse Jatyr Ranzolin, CEO da FIN 2024 e presidente da Câmara Brasil Portugal.

Segundo Filipe Gallotti, gerente de Negócios do Sebrae/SC, “empresários que participaram da FIN nos deram como feedback o fechamento de excelentes negócios. Como nosso trabalho é apoiar micro e pequenos empreendedores, estamos incentivando ainda mais o mundo dos negócios ao selarmos novamente essa parceria com a feira”.

Painel Oportunidades e Desafios do Mercado Global

Conduzido por experientes especialistas em negócios e gestão, o painel contou com a participação de Dilvo Casagranda, International General Manager Export da Cooperativa Central Aurora Alimentos; Franciele Dacas Franzmann, Export Manager da Intelbras; Jatyr Ranzolin, CEO da FIN 2024; Maitê Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da FIESC; Patrícia Lia Bentrano, Commercial e Marketing Manager do Porto Itapoá; Arnon Melo, presidente da Canadian International Freight Forwarders Association (CIFFA); e Rui Miguel da Silva Barreto, secretário regional de Economia da Ilha da Madeira.

“Temos inúmeras razões para estimular a parceria com o Brasil, falamos praticamente a mesma língua, temos relações culturais em comum e compartilhamos o mesmo oceano. A Ilha da Madeira é uma excelente opção para a realização de negócios, pois aplicamos baixa tributação fiscal e nossa economia está cada vez mais baseada na inovação. A FIN será uma oportunidade de reunir o melhor do Brasil com o melhor de Portugal”, disse Rui Miguel da Silva Barreto.

De acordo com Maitê Bustamante, Santa Catarina é o 6º PIB do país. “Temos uma produção variada de produtos e que alcançam exigentes mercados. Também somos um estado importador. Por isso, a FIN é importante para a internacionalização de nossos produtos. É um evento que contribui para tornar a mentalidade empresarial mais receptiva a novos modelos de negócios e que nos trará muitas oportunidades pela frente.”

FIN Brasil 2024

A organização do evento prevê receber mais 4.500 pessoas, mais de 100 autoridades governamentais e delegações de mais de 60 países como Argentina, Uruguai, Equador, Estados Unidos, Portugal, Eslovênia, Governo Autônomo da Ilha Madeira, Moçambique, Angola, Mali, Burkina Faso, Cazaquistão, Suíça, França e Nigéria.

Segundo Jatyr, a ampliação do espaço contará com mais de 250 estandes e três palcos, sendo um deles cultural. “Temos ainda muitas novidades que vamos anunciar durante os próximos meses em relação à tecnologia, estrutura, palestrantes e atrações que irão gerar networking, mentorias internacionais, matchmaking e rodadas de negócios”.

O site do evento já está disponível a partir desta quarta-feira (9) para garantir ingressos e, por meio dele, obter mais informações e preencher o formulário de expositor.

A FIN 2024 é promovida pela Câmara de Comércio Brasil – Portugal/SC, Associação dos Jovens Empresários Portugal/China, Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil e Câmara de Negócios da Região de Beiras. Conta com coorganização do SEBRAE/SC e apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis e do Governo do Estado de Santa Catarina. Tem edições anuais em quatro países de diferentes continentes, Europa (Portugal), América Latina (Brasil), Ásia (China) e África (Angola).

Com informações da FIN Brasil