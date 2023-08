Comissão mista adia votação de MP sobre retomada de obras em escolas

Acomissão mistaque analisa a Medida Provisória 1.174/2023 , sobre retomada de obras em escolas públicas, adiou para terça-feira (15) a votação do parecer da relatora, deputada Flávia Morais (PDT-GO).O texto apresentado acatou 9 das 79 emendas apresentadas à proposta original. O colegiado é presidido pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

A MP cria o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica. Na prática, a intenção do governo federal é aplicar cerca de R$ 4 bilhões na conclusão de 3.540 obras em escolas de 1.659 municípios e, assim, abrir 450 mil vagas nas redes públicas de ensino até 2026.

Os recursos virão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e o prazo para conclusão das obras é de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A votação do parecer está marcada para as 14h30, no plenário 3 da Ala Alexandre Costa, no Senado.

Depois de ser votada na comissão mista, a MP ainda precisa ser analisada pelos Plenários da Câmara e do Senado.

Da Agência Câmara