CDH discutirá políticas públicas para Alzheimer e outras demências

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (9) a realização de mais duas audiências públicas, cujas datas serão definidas pelo presidente da CDH, senador Paulo Paim (PT-RS). Ambos os pedidos partiram do próprio Paim.

Uma delas debaterá a qualidade das políticas públicas de cuidado integral a pessoas com Alzheimer e outras formas de demência. No requerimento, Paim aponta que há pelo menos 2 milhões de brasileiros com algum tipo de demência, sendo Alzheimer a mais frequente. Ele acrescenta "não haver uma política pública consolidada de cuidado integral de pessoas com demência no Brasil, assim como um plano, como pede a OMS".

A outra audiência aprovada retoma a discussão sobre as diversas violações aos direitos humanos relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho (MG), que aconteceu em 2019.

"Muitos trabalhadores foram as vítimas como também a população em geral, pois perderam familiares. A população foi vítima do desastre ecológico ocorrido nas margens do Rio Doce, e o próprio rio até hoje sofre com a contaminação, prejudicando a economia e o meio de subsistência dos ribeirinhos. Precisamos impedir a impunidade relacionada à violação aos direitos humanos perpetrada porempresas multinacionais, e garantir justiça às vítimas", defende o senador.