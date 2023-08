Portal rs.gov.br é finalista do Prêmio iBest pelo segundo ano consecutivo

O portal rs.gov.br , plataforma de serviços digitais do Estado do Rio Grande do Sul, é um dos dez finalistas do Prêmio iBest 2023 na categoria Governo Estadual. Pelo segundo ano consecutivo, o portal elaborado pelo Escritório de Desenvolvimento de Projetos (EDP) e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs), como parte da estratégia da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), está no top dez.



O Prêmio iBest destaca os melhores do ambiente digital brasileiro em diversos segmentos, abrangendo categorias para iniciativas de pessoas físicas e jurídicas. Além de estar aberta à votação popular, a fase com dez finalistas será submetida à apreciação da Academia iBest, formada por um júri de especialistas e personalidades convidadas pela organização. Os três projetos melhor ranqueados formam o top três, etapa já alcançada pelo portal rs.gov.br em 2022.

“Estarmos pelo segundo ano consecutivo entre os finalistas do prêmio é uma honra e um desafio. Mostra que estamos no caminho certo ao ampliar o número de serviços disponíveis à população e também no aprimoramento da qualidade desses serviços, garantindo segurança, rapidez e praticidade”, destaca a secretária Danielle Calazans.

“Desde 2019, o Rio Grande do Sul se move no sentido de ressignificar a relação do Estado com o cidadão, estando acessível na palma da mão de cada pessoa, da forma mais simples, ágil e cômoda”, celebra o diretor-geral do EDP, Hiparcio Stoffel.

Para participar da votação popular, é preciso acessar o site ou utilizar o aplicativo do iBest, realizando login com a conta Google, Apple ou Outlook. A votação da etapa top dez vai até 17 de setembro Cada usuário pode votar apenas uma vez em cada categoria.

Link para votar na categoria Governo Estadual do Prêmio iBest 2023

rs.gov.br

O portal rs.gov.br [https://www.rs.gov.br/inicial] concentra 739 serviços estaduais, sendo 94% deles digitais. Desde seu lançamento, em 2019, a plataforma vem aumentando o alcance dos serviços digitais aos cidadãos e empreendedores, proporcionando maior agilidade e praticidade. O índice atual de satisfação do usuário é de 77,5%.

Prêmio iBest

Realizado pela primeira vez em 1996, o Prêmio iBest é concedido a profissionais e empresas do mercado digital do Brasil. A premiação é organizada pela iBest Global e, este ano, apresenta 105 categorias, separadas em quatro segmentos: e-commerce, serviços, serviços financeiros e conteúdo.

O Prêmio iBest tem como objetivo proporcionar mais visibilidade para o que há de melhor na internet do país, incluindo profissionais, empresas e projetos. Os selecionados desde o top 20 recebem um selo de certificação em reconhecimento ao trabalho desenvolvido.