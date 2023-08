Redução do IPI sobre eletrodomésticos ajuda a economia, diz Chico Rodrigues

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) reiterou nesta terça-feira (8) seu apoio à proposta do governo federal para redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos da linha branca— segmento que incluirefrigerador,freezer, aparelho de ar condicionado, lavadora de roupa, fogão, forno e micro-ondas e outros. Ele considera que a medida constituirá auxílio importante para a economia e as famílias brasileiras num momento oportuno para enxergar além da “frieza dos indicadores”.

— Facilitar, por meio da desoneração parcial do IPI, o acesso das famílias aos eletrodomésticos que compõem a linha branca é contribuir para que uma parcela, ainda que diminuta, da riqueza nacional se destine aos mais pobres. Trata-se de um daqueles casos em que uma medida com pequeno impacto nas contas públicas pode produzir uma verdadeira revolução no bem-estar das famílias menos prestigiadas.

Rodrigues associou a aquisição de eletrodomésticos novos com a elevação do bem-estar e da autoestima dos brasileiros e ressaltou que o incentivo para aquisição de aparelhos movimentará positivamente toda a cadeia econômica. Ele citou estatísticas que apontam, nas classes C, D e E, uma massa de renda que passará de R$ 665 bilhões em 2023.

— Isso corresponde a um enorme potencial de consumo que precisa ser considerado na formulação de políticas econômicas e no planejamento do setor privado. Por isso insisto neste tema: não estamos defendendo apenas medidas que façam a roda da economia girar, mas o acesso a bens necessários para grande parte dos lares — concluiu.