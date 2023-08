Diálogos Amazônicos: Faro destaca retomada das conversas com a sociedade

Da tribuna do Plenário nesta terça-feira (8), o senador Beto Faro (PT-PA) afirmou que a realização dos Diálogos Amazônicos em Belém (PA) no último final de semana marcou a retomada das conversações entre o governo federal e a sociedade civil em prol do desenvolvimento sustentável da região. O evento foi uma prévia da Cúpula da Amazônia que começou esta semana e reúne chefes de Estado de países amazônicos.

De acordo com o senador, o país ficou cerca de seis anos sem ouvir as demandas da população local.

— A reabertura desse diálogo é muito importante. Nós tivemos ali a participação de centenas de organizações não governamentais, de sindicatos, de federações, de representação dos trabalhadores e do setor empresarial. Participaram ativamente, mostrando quais são os caminhos e os apontamentos para um modelo sustentável de desenvolvimento para a nossa região, respeitando a floresta, mas levando aquilo que as populações que moram naquela região precisam.

Na avaliação de Faro, os eventos demonstram que Belém está preparada para receber a Conferência das Partes (COP) em 2025.

— Nossa cidade mostrou uma capacidade de recepção, com alguns ajustes que precisam ser feitos, inclusive por parte do governo federal, como a melhoria do nosso aeroporto, inclusive com as empresas que fazem o transporte aéreo para o nosso estado — avaliou.