Teresa Leitão ressalta importância de aprimorar Novo Ensino Médio

Após o resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Educação sobre o Novo Ensino Médio,asenadora Teresa Leitão (PT-PE) informou, em pronunciamento nesta terça-feira (8), que asubcomissão temporária criada para debater e avaliar o temano Senado entregará ao governo federal um documento com proposições e sugestões para corrigir os rumos da implantação do novo modelo dessa etapa da educação básica.

Presidente da subcomissão, a parlamentar lembrou que houve nove audiências públicas para discutir o tema e que o colegiado ouviu 33 entidades ligadas a diversos setores da sociedade, em um diálogo que, segundo ela, faltou na época em que o Congresso Nacional discutiu e aprovou a proposta que deu origem ao Novo Ensino Médio. Sancionado em 2017, o novo modelo começou a ser implementado no ano passado, mas teve a implantação suspensa pelo atual governo, em razão de críticas das redes de ensino, professores e estudantes.

— Mesmo reconhecendo o esforço dos gestores públicos estaduais para encaminhar a implementação da reforma do ensino médio, as alterações relevantes no aspecto curricular relativo à formação geral básica, na oferta de itinerários formativos pelas escolas das respectivas redes de ensino e em relação à ampliação da jornada escolar, entre outras modificações, não tiveram e não terão êxito sem que haja correção de rumo, buscada em avaliação, diálogo e pactuação federativa. São esses os aspectos que o MEC já sinaliza modificar e que certamente virão para a nossa avaliação nesta Casa — declarou.

Teresa Leitão observou a desilusão dos jovens ao longo do processo de implementação do Novo Ensino Médio quando participou do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

— Essa frustração por algo que se esperava e não aconteceu em decorrência da reforma do ensino médio, eu chamo de estelionato pedagógico. Prometeu-se aos estudantes que eles poderiam escolher um dentre cinco itinerários que melhor se adaptasse aos seus sonhos e às suas aptidões, mas na realidade esses itinerários não eram oferecidos nem assegurados por todas as escolas — disse.