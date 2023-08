Veneziano condena fala de Romeu Zema sobre Nordeste

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) criticou, em pronunciamento nesta terça-feira (8), as recentes declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre o consórcio criado por governadores do Sul e do Sudeste (Cosud) para se opor aos estados das outras regiões em temas como a reforma tributária. O parlamentar afirmou que Zema se expressou de maneira “sórdida e inaceitável” ao propor uma unidade contra o Norte e o Nordeste.

— De um lado, você tem Juscelino Kubitschek, estadista, democrata, equilibrado, cioso das suas responsabilidades. Do outro, você tem uma figura que, de fato, não merece de nós senão o respeito pelo cargo que ocupa, não merece de nós palavras senão de desaprovação às suas colocações.

O senador agradeceu as palavras do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se manifestou contra a declaração de Zema. Para Veneziano, é preciso que a Casa e as bancadas dos nove estados nordestinos se mantenham firmes diante do sentimento “desprezível e abominável” do governador.

Fantástico

Veneziano homenageou o programa de televisãoFantástico, da Rede Globo, que comemora 50 anos em 2023. O parlamentar destacou que a combinação entre jornalismo e entretenimento ajuda a pautar diversos debates públicos relevantes no Brasil, além de ser responsável pelo lançamento de tendências e influenciar comportamentos e gostos.

— Nos seus mais de 2,5 mil programas, o"Show da Vida" [...] não apenas refletiu as grandes transformações pelas quais o país e o mundo passaram nas últimas cinco décadas, mas também foi, em alguma medida, um agente dessas transformações — afirmou.