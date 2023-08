Paim reforça a importância da Cúpula da Amazônia, que ocorre em Belém

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (8), a importância da Cúpula da Amazônia, que está ocorrendo em Belém, no Pará, esta semana. A conferência reúne chefes de Estados dos países amazônicos para debater iniciativas para o desenvolvimento sustentável na região.

O senador observou que um dos principais objetivos da cúpula é o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), sediada em Brasília, fundamental na promoção da cooperação internacional para preservação e uso sustentável dos recursos naturais da região.

— O Brasil já adiantou que criará condições para a sociedade civil acompanhar o andamento das políticas públicas que forem adotadas. A busca desse desenvolvimento não pode ignorar os impactos ambientais e sociais das ações — disse.

Paim enfatizou que o caminho para um desenvolvimento sustentável é baseado no equilíbrio entre o crescimento econômico e a conservação dos recursos naturais. Para ele, é necessário investir em energias renováveis, reduzir o desperdício e adotar práticas mais conscientes no estilo de vida.

— As questões climáticas, estão ligadas aos direitos humanos, ao social, ao bem-estar da vida. É o direito a um ambiente saudável, à segurança alimentar, à água potável e à preservação da biodiversidade, que são fundamentais para garantir um futuro digno para as gerações presentes e futuras. Preservar a natureza é cuidar do clima, é proteger nossos direitos humanos, é garantir um futuro sustentável para todos. Cuidar do planeta não é apenas uma opção, é uma responsabilidade. Os direitos humanos e a preservação do meio ambiente estão entrelaçados — concluiu.