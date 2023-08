Secretaria da Segurança Pública e Celesc se unem para coibir furto de cabos de energia em Santa Catarina

Forças de segurança vão intensificar atuação integrada e com ações de inteligência para aumentar a fiscalização no estado

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) se reuniu com a presidência da Celesc, em Florianópolis, na tarde desta segunda-feira, 7, para traçar ações de combate ao furto de fiação e de cabos de energia no estado. Foram definidas medidas integradas e união de esforços com operações e trabalhos de inteligência por todo o estado, alinhadas com campanhas de sensibilização da população sobre os prejuízos causados pelos crimes de furtos de cabos.

O secretário de segurança pública, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, destacou o entrosamento das forças de segurança de SC na busca de resultados contra esse tipo de crime, que atinge toda a sociedade e é visto com preocupação pela SSP. “Estamos dialogando com todas as forças de Segurança e a Celesc no sentido da importância do papel de cada instituição contra o furto de fiação e de cabos de energia e planejando novas ações que serão intensificadas a respeito”, ressaltou o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

“A Celesc fica à disposição das forças de segurança para auxiliar no combate deste crime, que gera uma série de prejuízos para a sociedade. É uma união de esforços importante”, afirmou o presidente da Celesc Tarcísio Rosa. Novas reuniões técnicas serão realizadas.

Participaram da reunião representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica, da Celesc e o deputado estadual José Milton Scheffer.