Software ajuda na implementação de backoffice para Startups

O TIC (mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação) deve chegar a US$ 80 bilhões (R$ 379,45 bilhões) no Brasil em 2023, segundo uma projeção divulgada pela consultoria IDC Brasil. Trata-se de uma expansão de 5% em comparação ao ano precedente.

O setor de TI (Tecnologia da informação) deve crescer 6,2% até dezembro, impulsionado pela demanda das companhias, que deve crescer 8,7%. Para o segmento de telecomunicações, por sua vez, o estudo IDC Predictions Brazil 2023 prevê um avanço de 3%, na esteira da "crescente importância da conectividade", sobretudo pela expansão do 5G e da nuvem.

Na análise de Thomaz Reis Damasceno, CTO da Tiggomark - empresa que fornece soluções em softwares para startups e empresas de SaaS (Software as a Service, na sigla em inglês) -, o cenário de investimentos na área no Brasil é promissor.

“Estima-se que mais da metade dos aportes em software do país serão dedicados a SaaS em 2023, indicando uma expansão significativa nessa área”, afirma, citando dados do IDC.

Além disso, prossegue, projeções indicam que o mercado SaaS no Brasil irá crescer 20% ao ano nos próximos cinco anos, evidenciando, ainda mais, a força dessa tendência. “O crescimento é motivado pela digitalização das empresas, principalmente PMEs (Empresas de Pequeno e Médio Porte), que estão começando a reconhecer os benefícios da adoção de soluções SaaS”.

Como o Software de gestão de SaaS e produtos de recorrência auxilia as empresas?

De acordo com Damasceno, o software de gestão de SaaS é uma ferramenta essencial para qualquer empresa que oferece produtos ou serviços por assinatura, pois facilita a implementação de backoffice, facilitando o gerenciamento de planos, processamento de pagamentos, automação de marketing, gestão de leads e relatórios.

“O processo de implementação é simples: basta configurar os meios de pagamento, cadastrar os planos e colar o script de integração no produto de destino”, instrui. “Isso permite que os clientes do produto onde o software foi integrado estejam aptos a realizar assinaturas”, completa.

Software de gestão de backoffice é opção para startups e negócios de recorrência

Segundo Damasceno, o gerenciamento eficaz é essencial para qualquer produto de assinatura, uma vez que, sem ele, as empresas não têm controle sobre seus clientes e a parte financeira do negócio. “A implementação de software de gestão de backoffice é crucial para startups e negócios de recorrência. Além disso, evita que as empresas percam o foco do produto principal, tentando resolver problemas de gerenciamento do negócio”, articula.

O CTO da Tiggomark lista três características da adoção de soluções SaaS. A primeira delas dá conta que a adoção de uma ferramenta de gestão de backoffice para negócios SaaS permite que as empresas mantenham o foco em seu produto principal. “Isso é importante para startups e negócios de recorrência, pois possibilita economizar tempo e dinheiro que seriam gastos na construção de soluções próprias”, diz Damasceno.

A segunda diz respeito ao fato de que as soluções SaaS são mais acessíveis do que as soluções on-premise. pois eliminam a necessidade de infraestrutura com altos investimentos e manutenção contínua. Além disso, elas [soluções SaaS] são escaláveis e podem ser acessadas de qualquer lugar, o que é útil para empresas com equipes remotas.

Por fim, pontua o profissional, praticamente todos os setores podem se beneficiar das soluções SaaS. “No entanto, áreas que lidam com grandes quantidades de dados, como o segmento financeiro, de saúde e de tecnologia da informação, podem achar essas soluções particularmente úteis”, diz ele. “Além disso, startups e PMEs de todos os setores podem se beneficiar da acessibilidade e eficiência das soluções SaaS”, conclui.

