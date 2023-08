Startup lança programa de locação audiovisual para empresas

Do preto e branco ao streaming, o mercado audiovisual brasileiro passou por diversas transformações e vem se desenvolvendo cada vez mais. Um relatório da ANCINE (Agência Nacional de Cinema) mostrou que de 2002 para cá houve um aumento de cerca de 55% no número de famílias que passaram a consumir filmes, sejam eles na própria televisão ou nas salas de cinema.

Além disso, de acordo com uma análise recente realizada pela plataforma on-line Cuponation, o Brasil é o terceiro país com mais usuários do YouTube em 2023. Segundo o estudo, cerca de 142 milhões de brasileiros assistiram a vídeos na plataforma de streaming do Google somente em janeiro deste ano. Índia e EUA ocupam o primeiro e o segundo lugar da lista, com 467 milhões e 245 milhões de usuários mensais, respectivamente.

O Instagram, por sua vez, é uma das principais plataformas de fotos do mundo e a terceira com o maior número de usuários no Brasil (113 milhões), atrás apenas do WhatsApp (169 mi) e YouTube (142 mi), mas à frente do Facebook (109 mi) e TikTok (82 mi), segundo o relatório de fevereiro de 2023 produzido pela We Are Social, de forma conjunta com o Meltwater.

Leandro Ferreira, CEO-Founder da Mov Locadora - startup que atua com o aluguel por dia ou assinatura anual de equipamentos audiovisuais e tecnologia - destaca que, além do Instagram, as outras redes sociais digitais que compõem o “top cinco” também trabalham com fotos e vídeos. Para ele, os dados ajudam a entender por que, cada vez mais, as empresas do país vêm investindo no segmento audiovisual.

“Existe um movimento intenso de empresas brasileiras montando internamente o próprio departamento audiovisual”, afirma Ferreira. Ele conta que, atenta a esta movimentação, a startup lançou um programa de locação de equipamentos audiovisuais exclusivo para empresas que pretendem trocar o parque de equipamentos ou adquirir novos para atender a demandas internas e externas.

“Ouvindo nossos clientes e acompanhando as tendências do mercado de locação internacional, decidimos criar um produto para as empresas que estão em expansão ou que precisam fazer um upgrade de equipamentos”, explica.

O empresário destaca que o programa é uma alternativa para as empresas que desejam apostar no audiovisual - o que demanda, muitas vezes, altos investimentos, financiamentos com bancos ou o uso de cartões de crédito.

“O programa funciona por meio de planos de 12, 24 e 36 meses e prevê o pagamento mensal, por boleto bancário. Assim, o cliente pode investir no ‘core’ do próprio negócio e tem acesso à gestão de equipamentos”, afirma Ferreira.

De acordo com o CEO da Mov Locadora, as empresas que participarem do programa poderão contar com equipamentos backup em caso de problemas, manutenção preventiva e corretiva, equipamentos novos e seguro contra roubo. “Como uma locadora audiovisual, buscamos oferecer crédito para as empresas do setor a fim de contribuir para o crescimento de produtoras de foto e vídeo em todo o país, além de apoiar empresas que buscam construir sua área interna audiovisual O pagamento é realizado através de boleto bancário, o que por sua vez, não ocupa os limites de crédito em bancos ou cartão de crédito”, conclui Ferreira.

