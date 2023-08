Perficient e Sunbelt Rentals aumentam transações de comércio eletrônico com solução Adobe Experience Cloud

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), líder mundial em consultoria digital que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje a implementação bem-sucedida de uma solução premiada de experiências de clientes com a Sunbelt Rentals, líder no setor de locação de equipamentos.

A Sunbelt Rentals vinha crescendo rapidamente, mas seu banco de dados e soluções de marketing não eram escaláveis devidoàinflexibilidade do sistema. A Perficient ajudou a Sunbelt Rentals a desenvolver uma solução escalável Adobe Commerce e Marketo Engage para levantar e analisar dados em tempo real, trazer campanhas de marketing ao mercado com rapidez e fornecer conteúdo personalizado aos clientes no momento certo.

"A rede da Sunbelt Rentals abrange mais de 1.200 locais, um portfólio de mais de 550.000 equipamentos e ferramentas, bem como clientes de diversos setores e pontos de contato", disse Ronald Gaines, gerente de automação de marketing na Sunbelt Rentals. "Precisávamos de uma solução dinâmica que pudesse escalar com nossa empresa em expansão e se integrar perfeitamente a nossas ferramentas e plataformas existentes. A Perficient trabalhou em sintonia conosco para intensificar nossas operações."

Ao implementar as soluções da Adobe, a Sunbelt Rentals transformou a experiência de clientes e os processos de gestão de trabalho, resultando no aumento das taxas de conversão de carrinhos abandonados e em um aumento projetado de receita anual. A Adobe comemorou recentemente a solução de experiências de clientes com um Prêmio Adobe Experience Maker de 2023 na categoria "Engager", reconhecendo a solução para uma conquista excepcional ao transformar a criação da linha principal para impulsionar o crescimento mensurável dos negócios.

"É uma honra sermos reconhecidos pela Adobe por nosso trabalho com a Sunbelt Rentals", disse Ed Hoffman, vice-presidente da Perficient. "Ao aproveitar o poder da automação de marketing e da tecnologia de comércio eletrônico da Adobe, conseguimos criar uma solução integrada com a Sunbelt Rentals que gerou resultados imediatos, ROI e receita, ao fornecer conteúdo altamente relevante e acionável aos clientes quando e onde precisarem. Estamos orgulhosos de ser o parceiro de implementação desta solução premiada."

Como Adobe Platinum Partner, a Perficient oferece soluções de marketing integradas de ponta a ponta na Adobe Experience Cloud que lidam com desafios cada vez mais complexos e em constante transformação que as empresas enfrentam. Com mais de 20 anos de experiência e seis especializações da Adobe, a Perficient combina a imaginação estratégica de uma agência com um profundo nível de conhecimento da Adobe e perspicácia técnica, a fim de proporcionar experiências excepcionais aos clientes.

Para mais informação sobre a experiência Adobe da Perficient, siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Perficient

A Perficient é líder mundial em consultoria digital. Imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a exceder suas expectativas, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com estratégia inigualável, recursos criativos e tecnológicos, trazemos grandes pensamentos e ideias inovadoras, junto com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas e marcas do mundo a serem bem-sucedidas. Negociada no Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para mais informação, acesse www.perficient.com.

Declaração de isenção de responsabilidade

Algumas das declarações contidas neste comunicadoàimprensa, que não são declarações puramente históricas, discutem expectativas futuras ou declaram outras informações prospectivas referentes a resultados financeiros e perspectivas de negócios para 2023. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que possam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles contemplados nas declarações. As informações prospectivas estão baseadas na intenção, crença, expectativas, estimativas e projeções atuais da administração quanto a nossa empresa e a nosso setor. Você deve estar ciente de que estas declarações refletem apenas nossas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir substancialmente. Fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das declarações prospectivas incluem (mas não estão limitados a) aqueles divulgados sob o título "Fatores de Risco" em nosso relatório anual apresentado mais recentemente no Formulário 10-K e outros registros de valores mobiliários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230802054341/pt/

Connor Stieferman, Gerente de Comunicações

314-529-3595

[email protected]