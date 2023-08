Zequinha Marinho defende construção da Ferrogrão

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) manifestou apoio à construção da Ferrogrão, ligação ferroviária de 933 quilômetros entre os municípios de Sinop, em Mato Grosso, e Itaituba, no Pará, para o escoamento da produção agrícola. Para ele, a Ferrogrão deve ser tratada como prioridade nacional. O senador também destacou,em pronunciamento na terça-feira (1º), que expirou o prazo para que o Centro de Soluções Alternativas de Litígios (Cesal), órgão ligado ao Supremo Tribunal Federal (STF), apresente sugestões relacionadas à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.553, que paralisou os processos ligados à construção da ferrovia Ferrogrão. O projeto sofre um impasse envolvendo o Parque Nacional do Jamanxim, área de preservação da floresta amazônica que seria atravessada pela ferrovia.

Zequinha disse que a construção da ferrovia vai contribuir para a melhoria do sistema logístico brasileiro, além de assegurar ganho de competitividade à produção e criar empregos.

— Além da arrecadação, a ferrovia vai gerar compensações socioambientais da ordem de mais de R$ 735 milhões. Considerando o trajeto de 933 quilômetros da ferrovia e o volume atual de 20 milhões de toneladas por ano de grãos, fertilizantes e combustível, que, atualmente, são transportados pela rodovia, chegamos a uma redução de 2,7 milhões de toneladas de CO 2 por ano. Então, a ferrovia se torna aqui a alternativa mais sustentável para o transporte de carga: tira o caminhão, põe a ferrovia e deixa de emitir 2,7 milhões de toneladas de CO 2 . Sabendo que, em 2030, a capacidade de transporte da Ferrogrão alcançará 35 milhões de toneladas, a redução de CO 2 chegará a 4,7 milhões de toneladas por ano — argumentou.