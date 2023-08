Agosto Laranja combate fake news sobre Esclerose Múltipla

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença crônica rara que atinge o sistema nervoso central, os sintomas mais comuns são alterações visuais, fadiga, desequilíbrio, descoordenação, alterações de sensibilidade e distúrbios urinários. O movimento Agosto Laranja acontece no mês do Dia Nacional da Esclerose Múltipla e visa a conscientização e desmistificação da doença, que atinge cerca de 40 mil pessoas, em sua maioria jovens entre 20 e 40 anos, sendo mais predominante em mulheres.

Criada em 2014 pela Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), a partir do dia nacional da patologia, em 30 de agosto, a campanha já alcançou mais de 100 milhões de pessoas em edições anteriores. Neste ano, o movimento traz o mote #InformaçãoÉOMelhorRemédio e enfatiza a importância da informação baseada em evidências científicas, além de combater a desinformação e alertar sobre os riscos das fake news – criação de informações fraudulentas e duvidosas – para pessoas que convivem com EM. A disseminação de informações incorretas pode levar pacientes a tratamentos ineficazes e potencialmente perigosos, e até impactar em políticas públicas.

"O tema deste Agosto Laranja reflete nossa maior missão e compromisso. A informação de qualidade tem o poder de salvar vidas, e é por isso que precisamos nos unir para combater a desinformação acerca da Esclerose Múltipla. Essa luta é fundamental para apoiar e melhorar a vida das pessoas que convivem com EM, evitando os prejuízos que a desinformação pode causar", comenta Giulia Gamba, gerente de Comunicação da AME, que convive com Esclerose Múltipla desde 2015.

A campanha deste ano traz uma série de ações digitais nas redes sociais da AME, com foco em conscientizar e combater a desinformação em relação à patologia. Uma das iniciativas destacadas é a produção da série documental exclusiva “Informação É O Melhor Remédio”, que reunirá, em dois episódios, histórias reais de pacientes e especialistas que enfrentam a disseminação de informações incorretas sobre a EM. O documentário pretende desvendar mitos e levar informações fundamentadas ao público, contribuindo para a conscientização sobre a doença.

Além disso, através do Manual "Como falar de EM na Internet", será possível aprender como abordar a Esclerose Múltipla de maneira responsável e embasada na web. O material conta com instruções e dicas para verificar informações duvidosas, e explica como realizar o fact checking - checagem de fatos ou verificação de dados. O manual será distribuído gratuitamente para profissionais de comunicação, e a expectativa é que cada vez mais a informação de qualidade seja a principal notícia e alcance mais pessoas, facilitando o diagnóstico e também a qualidade de vida de quem convive com a doença.

"Com essa abordagem conjunta de série documental e manual informativo, buscamos alcançar um público mais amplo e garantir que informações confiáveis sobre a Esclerose Múltipla cheguem a todos. Informação é o melhor remédio e pode proporcionar uma melhor qualidade de vida para quem convive com uma condição crônica de doença como a EM", enfatiza Bruna Rocha, gerente geral da AME, diagnosticada com EM desde 2000.

Durante todo o mês de agosto, o site oficial do Agosto Laranja (www.agostolaranja.org.br) estará disponível com informações detalhadas sobre as ações, horários das transmissões ao vivo e como assistir ao documentário. Simultaneamente, os perfis nas redes sociais da AME serão atualizados regularmente com novidades e conteúdos exclusivos relacionados à campanha.

"Neste Agosto Laranja, fortalecemos nosso compromisso com a informação de qualidade e o combate à desinformação. Convidamos a todos para se unirem à causa EM, juntas podemos ampliar a conscientização e impactar positivamente a vida de inúmeras pessoas que convivem com essa condição neurológica”, conclui Rocha.

Sobre a AME - A associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) - www.amigosmultiplos.org.br - é uma organização sem fins lucrativos. Tem como missão divulgar a esclerose múltipla, promover a conscientização e dar apoio a pessoas que convivem com a doença. Trabalha para fortalecer o diagnóstico precoce e defende o tratamento adequado e para ampliar a qualidade de vida das pessoas que convivem com a condição, seus amigos e familiares. Desenvolve desde 2014 a campanha Agosto Laranja que, em 2023, conta com o investimento social das farmacêuticas Novartis, Sanofi, Merck e Roche.