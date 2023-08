Nelsinho Trad destaca o evento MS Day

O senador NelsinhoTrad(PSD-MS) destacou em pronunciamento nesta terça-feira (1º) o evento MS Day, dia do Mato Grosso do Sul, promovido pelo governo do estado em parceria com a Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul (Fiems). O evento,que ocorre em São Paulo, apresentou as oportunidades de negócios para 400 empresários na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo o senador, empresários de diferentes setores da economia tiveram a oportunidade de conhecer, de perto, indicadores, programas, projetos, e obter mais informações a respeito da dinâmica de se investir no Mato Grosso do Sul. Na opinião dele, a qualificação profissional é essencial para fechar o círculo virtuoso de incentivos fiscais e atração de negócios para o estado.

Ele observou que é essencial o investimento para aprimorar as habilidades dos trabalhadores que desejarem aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho. O parlamentar explicou que se esse círculo virtuoso não for combinado à qualificação profissional adequada, algo fica incompleto.

— Quero parabenizar aqui a visão moderna, ágil e inovadora do governador Eduardo Riedel, que leva Mato Grosso do Sul a ser conhecido por diversos empresários na CNI, em São Paulo, a fim de que lá, ao conhecerem as nossas potencialidades e o ambiente harmônico que está instalado dentro do estado, possam fazer os seus investimentos e, com isso, gerarem desenvolvimento, emprego e renda — disse.