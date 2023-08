Backlight nomeia Benjamin Desbois como diretor de operações

A empresa global de tecnologia de mídia e entretenimento Backlight anunciou hoje a nomeação de Benjamin Desbois como diretor de operações (COO) da Backlight. Desbois ingressa na Backlight depois de passar pela Telestream, um fornecedor líder em soluções para criação e produção de mídia, onde atuou como diretor de receita desde 2020.

“Benjamin é um veterano do setor de mídia e entretenimento com sucesso comprovado em promover o crescimento e a expansão de funções orientadas para o cliente, incluindo vendas, engenharia de vendas, serviços profissionais e sucesso do cliente”, disse o presidente e CEO da Backlight, Ben Kaplan. “Este histórico, combinado com a ampla experiência de Benjamin em trabalhar com clientes e parceiros, equipes globais e em apoiar a integração de Fusões e Aquisições, o torna um adição fantástica para a equipe da Backlight.”

Benjamin Desbois traz mais de 20 anos de experiência em tecnologia de mídia e entretenimento e tem um profundo entendimento dos fluxos de trabalho de mídia e das necessidades do cliente. Antes de trabalhar na Telestream, ele ocupou vários cargos de gerenciamento na Avid Technology, mais recentemente como vice-presidente de vendas para as Américas. Antes da Avid, Benjamin foi gerente geral para a América do Norte na Dalet. No início de sua carreira na Dalet, ele ocupou vários cargos de gerenciamento de produtos, serviços profissionais e vendas.

Como um líder sênior, Benjamin se tornou conhecido por seu estilo de liderança colaborativo e orientado para a equipe, e por trabalhar efetivamente com equipes executivas em estratégia, inovação, excelência operacional, integração, Recursos Humanos e cultura. Sua ampla experiência no setor inclui ajudar na aquisição e integração de vários produtos e equipes de tecnologia de mídia.

“A tese convincente da Backlight e o momento que a empresa construiu até agora são emocionantes”, disse Benjamin Desbois. “Estou ansioso para trabalhar com a talentosa equipe da Backlight para expandir o nosso alcance, acelerar o crescimento e oferecer soluções inovadoras incríveis para ajudar os nossos clientes a maximizar o valor em seus respectivos campos.”

Benjamin é formado pela L'Ecole Des Mines De Paris e reside em Miami, Flórida.

Sobre a Backlight

A Backlight é uma empresa global de tecnologia de mídia que aprimora imensamente cada estágio do ciclo de vida do conteúdo de vídeo e entretenimento – desde a criação até a monetização. Com o apoio de US$ 200 milhões em financiamento do PSG, a Backlight adquiriu seis empresas líderes de software de mídia desde o lançamento em 2021. As empresas voltadas para o vídeo solucionam os seus negócios de missão crítica e desafios operacionais em parceria com as duas divisões da Backlight: a Backlight Creative e a Backlight Streaming. A Backlight Creative fornece soluções de software premiadas para o gerenciamento de mídia seguro e eficiente, rastreamento de produção e colaboração criativa, incluindo o iconik, ftrack, Gem e Celtx. A Backlight Streaming oferece streaming de vídeo OTT baseado em nuvem, gerenciamento de conteúdo, produção de mídia, hiperdistribuição e software de monetização, incluindo o Zype e o Wildmoka, aos publicadores e emissoras mais inovadores do mundo. Para mais informações, acesse backlight.co.

