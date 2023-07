Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas é lançado

Renovação do apoio



A Funarte poderá manifestar interesse em renovar o apoio financeiro aos projetos contemplados, caso haja recursos disponíveis, conforme aponta o edital. O texto informa, ainda, que essa possibilidade de renovação será divulgada no site da Fundação; e também informada diretamente a cada contemplado(a). Mais informações estão nos editais.

Diversidade

Para contemplar as diversidades dos agentes artísticos, as ações da Funarte preveem reserva de recursos para pessoas negras, indígenas e/ou com deficiência. Informações a respeito estão no item 6 do edital. Além disso, os projetos devem apresentar medidas para proporcionar equidade de gênero e raça, acessibilidade de pessoas com deficiência; e empregabilidade para pessoas trans e travestis.

Inscrições

As inscrições nos editais do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023 serão realizadas por formulários on-line, das 9h01 – horário de Brasília – do dia31 de julhode 2023, segunda-feira, até as 17h59 do dia 13 de setembro do mesmo ano.

A Política Nacional das Artes Um dos objetivos desse programa é colaborar para a implantação da Política Nacional das Artes – uma das prioridades do Ministério da Cultura, conduzida pela Funarte. A primeira etapa das novas iniciativas da Fundação conta com uma verba de R$ 52 milhões. O total previsto pelo MinC é de R$ 100 milhões para a reconstrução da Política Nacional das Artes – uma das prioridades do Ministério. Além do Programa Funartede Apoio a Ações Continuadas, a Fundação lançou, em julho, mais quatro dispositivos de apoio à atividade artística: a Bolsa Funarte de Mobilidade Artística; o Prêmio Funarte de Mestras e Mestres das Artes, o Funarte Retomada. Já o Funarte Aberta está previsto para o dia 12 de agosto. Esse primeiro conjunto de programas, criado em 2023, é orientado por cinco eixos estratégicos:Criação e acesso;Difusão nacional e internacional;Memória e pesquisa;Formação e reflexão; eReestruturação da Fundação e de suas iniciativas. Eles incluem ações para uma participação social maior nas políticas públicas; e novas formas de ocupação dos equipamentos culturais da instituição; entre outros mecanismos. Informações sobre os três editais estão disponíveis nos links abaixo: Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023–Eventos Artísticos Calendarizados

